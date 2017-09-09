Де Лаурентис: простили ли мы с Игуаином друг друга? Мне нечего прощать

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал свои отношения с бывшим нападающим клуба Гонсало Игуаином, который ныне выступает в «Ювентусе». Летом 2016 года после перехода в туринский клуб форвард назвал Де Лаурентиса главной причиной своего решения покинуть «Наполи», а глава неаполитанцев заявил, что Гонсало «либо актёр, либо лжец».
«Простили ли мы с Игуаином друг друга? Мне нечего прощать. Его трансфер из «Реала» – это была моя интуиция. В мадридском клубе он тогда часто сидел на скамейке запасных, но я купил его за € 38 млн. Он многим обязан «Наполи», – приводит слова Де Лаурентиса Corriere della sera.
Де Лаурентис: Игуаин либо прекрасный лжец, либо актёр