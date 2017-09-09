«Локомотив» уступил «Ахмату» в матче молодёжного первенства

В матче 9-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» в гостях потерпел поражение со счётом 2:3 от «Ахмата».
Грозненской команде удалось быстро открыть счёт — на 3-й минуте отличился Идрис Умаев. На 30-й минуте Александр Долгов счёт сравнял, а в конце первого тайма Владислав Карапузов вывел «железнодорожников» вперёд. На 62-й минуте Абубакар Кадыров сделал счёт равным. Победный для хозяев поля мяч забил Арсен Адамов на 73-й минуте.
В таблице молодёжного чемпионата «Ахмат» (9 очков) занимает 13-е место, а «Локомотив» (14) — шестое.