«Ростов» — «Арсенал Т: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и тульского «Арсенала» на встречу 9-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 9 сентября, на стадионе «Олимп-2».
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Бобен, Калачёв, Ионов, Киреев, Юсупов, Могилевец, Дядюн.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Арсенал». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.