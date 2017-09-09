Путин принял участие в церемонии старта тура кубка ЧМ-2018 в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин принял участие принял участие в церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 года в «Лужниках».
«Сегодня Кубок чемпионата мира отправляется в путешествие по России. Оно продлится 123 дня. Это будет самое долгое путешествие трофея в истории, и надеемся, самым увлекательным. Символично, что тур стартует с легендарной ареной «Лужники». Этот стадион известен всем поколениям любителей спорта и связан с именами прославленных атлетов, сотнями рекордов и спортивных достижений. Уверен, атмосфера азарта и побед сохранится в «Лужниках» и после реконструкции арены. Стадион станет главной площадкой чемпионата мира. Такие красивые и комфортные условия будут в каждом российском городе, участвующим в ЧМ-2018. Футбол остаётся самым популярным и массовым видом спорта. Убеждён, что чемпионат мира даст мощный импульс развитию футбола в России, а его наследие станет центром протяжении для многомиллионного футбольного братства», — сказал Путин.