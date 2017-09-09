Трезеге: вкус кубка ЧМ не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге принял участие в церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 года в «Лужниках».
«Впечатления потрясающие. Я не первый раз в Москве и каждый раз убеждаюсь, что это место прекрасно подойдёт для чемпионата мира.
Удивило ли то, что президент Путин поднимает кубок? Немного. Но это показывает какое большое внимание уделяется спорту в России.
Стадион «Лужники» замечательный. У меня остались яркие воспоминания от 98-го и 2000 годов. Я рад снова пережить их здесь в России.
Вкус кубка не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его", — передаёт слова Трезеге корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Бебето: «Лужники» — прекрасный стадион, мне очень понравился