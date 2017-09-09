Парфёнов: искромётный матч для болельщиков, но не для тренеров

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю ничью в матче 9-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:2).
«Первый мяч ранний сыграл злую шутку с нами. Была возможность забить второй гол. Думали, что так и будет игра продолжаться. Соперник этим воспользовался — забил два мяча. Потом пришлось титаническими усилиями добавлять обороты, сравняли. Когда добавляешь, больше сил тратишь на атаку, тяжело было созидать, нужно много перемещаться. Отсюда потеря сил в конце матча. У соперника вышла свежая группа в атаку, которая имела возможность наказать нас. Искромётный матч для болельщиков, но не для тренеров.
Что произошло с командой после быстрого гола? Посмотрим, поговорим. Подумали, что матч так и будет продолжаться. Это Премьер-Лига, здесь нужно играть с первой до последней минуты. Гол Галиулина? Он владеет этим ударом, для меня это неудивительно», — заявил Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».