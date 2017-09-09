Казаев: может, «Тосно» сыграет на руку, что «Спартак» будет после Лиги чемпионов

Полузащитник «Тосно» Ян Казаев прокомментировал результат домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (2:2).
«По моим впечатлениям и впечатлениям ребят в раздевалке, мы потеряли наш матч. Мы хорошо начали, забили быстрый гол. Потом две ошибки – и нам приходится отыгрываться. В раздевалке больше расстройство.
Вызов партнёров в сборную показал, что попасть в национальную команду можно и из «Тосно». Всё-таки это РФПЛ, на всех обращают внимание.
Будем готовиться к следующему матчу – может, нам сыграет на руку, что «Спартак» будет после Лиги чемпионов (красно-белые на этой неделе сыграют в гостях с «Марибором». — Прим. «Чемпионата»). Но это «Спартак», у него хороший подбор исполнителей», — передаёт слова Казаева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.