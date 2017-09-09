Жамалетдинов: давно ждал гола за ЦСКА, рад, что удалось забить «Амкару»

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился мыслями о победе над «Амкаром» (1:0) в матче 9-го тура РФПЛ.
«Амкар» хорошо оборонялся, но мы знали, что они так будут играть, больше действовать на контратаках. Нам было очень важно победить, чтобы не отставать от лидеров. Рад, что помог команде набрать три очка.
Перед игрой тренеры просили играть больше на острие, взаимодействовать со вторым нападающим, стараться бить при первой же возможности, больше открываться за спину защитникам. В первом тайме не всё получалось, тем более «Амкар» играл в три центральных защитника. Долго раскачивался. В перерыве попросили, чтобы больше играл вперёд, меньше — в недодачу, там и помимо меня было кому это делать.
С голом, конечно, потом поздравили. Я давно ждал этого гола. Уже не раз выходил на поле за основу и ждал, когда удастся забить. Рад, что это удалось. Надеюсь в дальнейшем себя проявлять и забивать как можно чаще", — цитирует Жамалетдинова сайт ЦСКА.
Посмотреть гол Жамалетдинова можно в официальном «твиттере» РФПЛ.