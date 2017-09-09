175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Жамалетдинов: давно ждал гола за ЦСКА, рад, что удалось забить «Амкару»

9 сентября 2017, суббота. 17:12 Футбол

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился мыслями о победе над «Амкаром» (1:0) в матче 9-го тура РФПЛ.

«Амкар» хорошо оборонялся, но мы знали, что они так будут играть, больше действовать на контратаках. Нам было очень важно победить, чтобы не отставать от лидеров. Рад, что помог команде набрать три очка.

Перед игрой тренеры просили играть больше на острие, взаимодействовать со вторым нападающим, стараться бить при первой же возможности, больше открываться за спину защитникам. В первом тайме не всё получалось, тем более «Амкар» играл в три центральных защитника. Долго раскачивался. В перерыве попросили, чтобы больше играл вперёд, меньше — в недодачу, там и помимо меня было кому это делать.

С голом, конечно, потом поздравили. Я давно ждал этого гола. Уже не раз выходил на поле за основу и ждал, когда удастся забить. Рад, что это удалось. Надеюсь в дальнейшем себя проявлять и забивать как можно чаще", — цитирует Жамалетдинова сайт ЦСКА.

Посмотреть гол Жамалетдинова можно в официальном «твиттере» РФПЛ.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
17:31 Яковлев: у «Спартака» в ЛЧ будет запредельный настрой, думаю, будет всё хорошо
17:27 «Тосно» — «Анжи» — 2:2. Видеообзор матча 9-го тура РФПЛ
17:21 Манчини взял на игру с «Динамо» 24 игрока «Зенита»
17:14 Гулиев: «Спартаку» не нужны советы перед игрой с «Тосно», они сами всё знают
17:12 Жамалетдинов: давно ждал гола за ЦСКА, рад, что удалось забить «Амкару»
17:09 Гвардиола: не знаю, заслужил ли Мане красную карточку
16:49 Клопп: Мане не заслуживал удаления, это был несчастный случай
16:49 Казаев: может, «Тосно» сыграет на руку, что «Спартак» будет после Лиги чемпионов
16:35 Будогосский предложил расположить камеры на линии ворот в матчах ЧР
16:27 Дубли Жезуса и Зане помогли «Манчестер Сити» разгромить «Ливерпуль»
16:25 Скрипченко: результат заслуженный, никто не хотел уступать
16:14 Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди неевропейских игроков
16:12 Парфёнов: искромётный матч для болельщиков, но не для тренеров
16:01 «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в матче молодёжного первенства
15:53 «Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»
15:51 «Тосно» и «Анжи» сыграли вничью в Санкт-Петербурге
15:50 Пономарёв: по сравнению с европейским футболом, мы просто черепахи!
15:39 Трезеге: вкус кубка ЧМ не изменился, хорошо, что удалось поцеловать его
15:36 «МС» — «Ливерпуль»: Мане нанёс травму Эдерсону и был удалён с поля
15:33 Путин принял участие в церемонии старта тура кубка ЧМ-2018 в «Лужниках»
15:21 «Ростов» — «Арсенал Т: стали известны стартовые составы
15:12 Бебето: «Лужники» — прекрасный стадион, мне очень понравился
14:59 «Локомотив» уступил «Ахмату» в матче молодёжного первенства
14:58 Де Лаурентис: простили ли мы с Игуаином друг друга? Мне нечего прощать
14:52 Инфантино — о «Лужниках»: Россия и Москва могут гордиться таким стадионом
14:42 Ван Гал: вынудил «Манчестер Юнайтед» выплатить мне всё до последнего пенни
14:05 Устинов: тульский «Арсенал» — крепкая команда, их не стоит сбрасывать со счетов
14:02 «Милан» пытался задействовать Ньянга в переговорах с «Торино» по Белотти
13:45 Созин: игра ЦСКА как лампочка в 25 ватт. Вроде, свет даёт, но он не яркий
13:35 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы
13:09 Тебас: «Барселона» не останется топ-клубом, если Каталония отделится от Испании
12:57 Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Анжи» на матч девятого тура РФПЛ
12:39 Гранеро – о знакомстве с Месси: было страшно подумать, кем он станет в будущем
12:36 Вальверде — о контракте Иньесты: не сомневаюсь, что соглашение будет достигнуто
12:11 Президент «Реала»: мы не будем платить € 222 млн за игрока, как «ПСЖ» за Неймара
11:53 Слуцкий: в России говорим, что лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1
11:39 Навас: уже столько лет живу в России, что иногда чувствую себя странно в Испании
11:25 Вальдеррама: Месси или Марадона? Здесь сравнивать нечего, Диего остаётся лучшим
11:20 Объявлены победители конкурса на названия новых улиц у стадиона «Динамо»
10:53 Женщины смогут за полцены купить билет на матч, в котором дебютирует Штайнхаус
10:33 «Арсенал» покинет Дик Лоу, который отвечал за переговоры по трансферам
10:31 Моуринью разочарован решением Андреаса Перейры уйти из «МЮ» в аренду
10:15 Бубнов: не знаю, где Зе Луиш умудрился потянуть живот
09:52 Пепе: болельщики «Реала» не такие страстные, как фанаты «Бешикташа»
09:48 «Шанхай Шэньхуа» проявляет интерес к бывшему тренеру «Барселоны» Луису Энрике
Все новости RSS
Партнерский контент