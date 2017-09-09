Гулиев: «Спартаку» не нужны советы перед игрой с «Тосно», они сами всё знают

Полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев, трансфер которого принадлежит«Спартаку», прокомментировал гостевую ничью с «Тосно» (2:2) в матче 9-го тура РФПЛ.
«У нас в конце были моменты, могли выиграть. 2:2 на выезде – неплохой результат. Мы многое потеряли, сейчас в каждой игре надо набирать очки. Всегда хочется, чтобы болельщиков было как можно больше, но и пришедшие болели как надо. Думаю, «Спартаку» ничего не надо советовать перед игрой с «Тосно», они сами всё прекрасно знают. Может помешать только усталость.
В Лиге чемпионов красно-белым в любом случае будет максимально тяжело, на каждый матч надо выходить, как на последний. Можно сказать, что «Спартаку» повезло с группой, но в этом турнире нет слабых соперников», — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.