Манчини взял на игру с «Динамо» 24 игрока «Зенита»

«Зенит» вылетел в Москву на матч 9-го тура Премьер-Лиги с «Динамо». На игру отправились 24 футболиста, информирует сайт клуба.
Вратари — Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; защитники — Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Кирилл Капленко; полузащитники — Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов; нападающие — Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.
Матч с «Динамо» пройдет в воскресенье, 10 сентября, и начнется в 14:00 мск.
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