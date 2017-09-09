Дудиев: «Тосно» привёз сам себе два нелепых гола, хотя мог и победить «Анжи»

Защитник «Тосно» Аслан Дудиев прокомментировал результат домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (2:2).
«Привезли сами себе два нелепых гола, потом пытались отыгрываться. Под конец могли забить ещё, жалко, что сыграли вничью. Мы играли от соперника, старались играть первым номером, и играть на победу. Все понимали, что игра на шесть очков. К сожалению, получилось так, что создали множество моментов, а забили только дважды. И ребята, и тренеры верили, что сейчас забьём третий, в итоге получилось 2:2. Тренер поблагодарил ребят, что смогли отыграться. Будем думать, что делать дальше.
Как и с любой командой, будем выкладываться в матче со «Спартаком». Я не наблюдаю за проблемами красно-белых, у каждой команды свои проблемы», — передаёт слова Дудиева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.