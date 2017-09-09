Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч со «Спартаком»

«Рубин» определился со стартовым составом на матч 9-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Карадениз, Канунников.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Бурлак, Сорокин, Сонг, Лестьенн.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин». Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга.
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Рубином»