«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Рубином»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч девятого тура РФПЛ с «Рубином». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Роша.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.