ЦСКА обошёл «Спартак» по количеству гостевых побед в чемпионатах России

В матче 9-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на стадионе «Звезда» в Перми обыграл со счётом 1:0 местный «Амкар».
Как отмечает пресс-служба «армейцев», победа над «Амкаром» стала 174-й гостевой для красно-синих в чемпионатах России. Таким образом, ЦСКА вышел на первое место по этому показателю, опередив «Спартак» (173).
Кроме того, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в 100-м гостевом выигранном матче. Капитан «армейцев» стал первым игроком в истории чемпионатов России, достигшим этой отметки в составе одного клуба. Также отмечается, что ЦСКА одержал 250-ю «сухую» победу в чемпионатах России.
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