«Ростов» ушёл от поражения в матче с тульским «Арсеналом» и догнал ЦСКА

Тульский «Арсенал» упустил победу над «Ростовом» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.
В дебюте матча Алексей Ионов с левого фланга выполнил передачу в центр, Тимофей Калачёв не стал трогать мяч, в итоге его принял Юсупов и открыл счёт ударом в угол ворот. На 32-й минуте Виктор Альварес с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч дошёл до Луки Джорджевича, а тот с близкой дистанции переиграл голкипера.
В середине второго тайма Альварес с левого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Джорджевич опередил защитника и пробил в ближний угол ворот. На 84-й минуте Хорен Байрамян выполнил подачу в центр штрафной площади, где Максим Беляев руками придержал Александра Бухарова. Калачёв с пенальти уверенно переиграл вратаря.
«Ростов» (16 очков) догнал ЦСКА и делит с ним третье место в таблице. Тульский «Арсенал» (8) — 13-й.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.