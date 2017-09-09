«Спартак» — «Рубин»: Промес проведёт сотый матч за красно-белых

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в стартовый состав на матч девятого тура РФПЛ с «Рубином». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Эта игра станет для 25-летнего голландца сотой за российский клуб во всех турнирах.
Промес перешёл в московский «Спартак» в августе 2014 года. Наибольшее количество игр (514) за красно-белых провёл Фёдор Черенков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.