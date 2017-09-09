«Челси» на выезде победил «Лестер» благодаря голам Мораты и Канте

«Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 4-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В конце первого тайма Альваро Мората открыл счёт ударом головой после подачи Сесара Аспиликуэты. В начале второй половины игры экс-игрок «Лестера» Н'Голо Канте удвоил преимущество «Челси», отправив мяч в угол ворот Каспера Шмейхеля ударом из-за пределов штрафной площади. Вскоре Джейми Варди заработал пенальти и сам реализовал его, сократив отставание в счёте, но отыграться хозяева не сумели.
В параллельном матче 4-го тура АПЛ «Саутгемптон» дома проиграл «Уотфорду» (0:2). Голами отличились Абдулайе Дукуре и Дарил Янмат.