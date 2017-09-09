«Арсенал» разгромил «Борнмут», «Тоттенхэм» забил три мяча «Эвертону»

«Арсенал» разгромил «Борнмут» в матче 4-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. «Борнмут» потерпел четвёртое поражение в турнире подряд.
В дебюте матча Дэнни Уэлбек открыл счет. На 27-й минуте Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев. В начале второго тайма Дэнни Уэлбек оформил дубль.
В других матчах 4-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» на выезде разгромил «Эвертон» (3:0), а «Вест Бромвич Альбион» на выезде уступил клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:3).