Каррера: Джано пропускает матч «Спартак» — «Рубин» из-за проблем с коленом

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящей домашней встречи 9-го тура РФПЛ с «Рубином», которая состоится 9 сентября, а также сообщил, что полузащитник Джано Ананидзе пропускает игру из-за проблем с коленом.
«Пауза на матчи сборных помогла нам. Мы работали с теми, кто не уезжал в сборные. Хорошо поработали и подготовились к матчам.
Педро Роша — универсальный нападающий, который может играть на любой позиции. Сегодня мы не увидим его с первых минут, потому что ему ещё требуется время. Что касается отсутствия Джано, то у него проблема с коленом.
«Рубин» Бердыева? Против них сложно играть. «Рубин» компактно обороняется и быстро переходит в контратаку, поэтому нужно иметь терпение и стараться растягивать их оборону», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».