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Жамалетдинов: мы с Чаловым ни в коем случае не враги другу другу

9 сентября 2017, суббота. 19:38 Футбол

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился мыслями о победе над «Амкаром» (1:0) в матче 9-го тура РФПЛ.

«Ждал свой гол давно, ведь уже не первый раз появлялся на поле. Хотя это была первая игра именно в стартовом составе. Счастлив, что наконец-то забил. За день до игры уже понимал, что, скорее всего, окажусь на поле с первых минут. По тренировкам понимал, кого наигрывают. Я сыграл чистого форварда, а Витиньо играл подо мной. Говорили, чтобы больше играл на острие, предлагал себя под передачу, больше взаимодействовал со вторым нападающим, бил по воротам при первой же возможности.

Что творилось в голове после гола? (Смеётся.) Не знаю. Была эйфория. Немного потерялся. Не поверил, что это произошло со мной. Потом уже осмыслил, понял, что это правда. Обрадовался.

Спасибо Виктору Михайловичу Гончаренко, что доверил мне место в составе. На мою позицию были ещё люди, но выбор пал на меня. Здорово, что я оправдал доверие. С Федором Чаловым мы дружим, но конкуренция — часть футбола. И он в курсе этого, и я. Мы не в коем случае не враги другу другу. Он тоже поздравил меня с голом», — сказал Жамалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Посмотреть гол Жамалетдинова можно в официальном «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Тимур Жамалетдинов Фёдор Чалов
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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