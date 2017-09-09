Конте: «Челси» контролировал игру с «Лестером» и мог забить больше двух голов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о победе над «Лестер Сити» (2:1) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы можем быть удовлетворены, поскольку показали хорошее выступление. Мы отлично играли, контролировали ситуацию и могли забить больше двух голов. После пенальти в наши ворота ситуация изменилась, „Лестер“ попытался поднажать, но у нас всё равно были шансы улучшить преимущество. После международного перерыва показать такой футбол непросто. Гол Канте? Я рад за него. Он отлично сыграл, но это не новость для нас», — цитирует Конте BBC Sport.
«Челси» на выезде победил «Лестер» благодаря голам Мораты и Канте