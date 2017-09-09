«Ницца» разгромила «Монако» со счётом 4:0, Балотелли оформил дубль

«Ницца» разгромила «Монако» в матче пятого тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Монегаски впервые потеряли очки в турнире.
В дебюте матча Марио Балотелли вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 18-й минуте Алассан Плеа удвоил преимущество хозяев. На исходе часа игры Марио Балотелли оформил дубль, а на 85-й минуте отличился Игнатиус Кнеп.
«Монако» с 12 очками занимает второе место в таблице французской Лиги 1. «Ницца» (6 баллов) идёт 8-й.