Топ-5 легенд футбола, с которыми не попрощались. Видео

Форвард Уэйн Руни за 13 лет, проведённых в «Манчестер Юнайтед», стал лучшим бомбардиром в истории клуба и выиграл 16 трофеев. Но в прошлом сезоне стало ясно — ветеран уже «не вывозит». В своей последней игре за «МЮ» Руни очень буднично ушёл с поля, и многие ничего не заметили. А каким ещё игрокам, отдавшим своему клубу лучшие годы, не сказали спасибо?
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