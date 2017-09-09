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Кучук: планировал выпустить Макеева в матче с «Арсеналом» Т, но немножко пожалел

9 сентября 2017, суббота. 20:04 Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 2:2.

«На результате сказалась потеря концентрации. Один игрок прилетел из сборной сегодня ночью. Остальные «долетали» за 1-2 дня до матча.

Гацкан вновь пропустил игру? Насчёт Саши думали, что его травма незначительная, а она оказалась довольно-таки неприятной. Завтра его ждёт обследование, надеюсь разберёмся, сколько ему осталось до выздоровления. Дело идёт к тому, что он завтра-послезавтра начнёт работать со всеми. Если надо будет подождать, будем ждать, искать резервы. Любой футболист, который выходит на поле, должен соответствовать клубу «Ростов».

У Евгения Макеева была сложная ситуация. Он получил повторную травму, когда уже начал тренироваться. Был безобидный стык на тренировке. Женя — очень квалифицированный футболист. Я его сегодня планировал выпустить, но немножко пожалел. Он только начал первую неделю полноценно заниматься. Теперь нужно подготовить мышцы, его сердце, потерянное умение играть. За неделю он подтянется. Уверен, Макеев нам серьёзно поможет», — цитирует Кучука сайт клуба.

«Ростов» — «Арсенал» (Тула) — 2:2. Видеообзор матча 9-го тура РФПЛ
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Ростов Александр Гацкан Евгений Макеев Леонид Кучук Травмы — футбол
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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