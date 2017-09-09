Огуде вернулся в общую группу «Амкара»

«Амкар» провёл восстановительную тренировку после поражения в домашнем матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
Как информирует пресс-служба пермяков, по-прежнему по индивидуальной программе работает нападающий Алексей Гасилин. А вот полузащитник Фегор Огуде вернулся в общую группу и впервые за долгое время участвовал в упражнениях с мячом наравне с остальными партнёрами по команде.
В воскресенье, 10 сентября, у «Амкара» будет выходной, а с 11 сентября пермяки начнут подготовку к матчу 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (18 сентября).
Полузащитник «Амкара» Огуде приступил к индивидуальным тренировкам