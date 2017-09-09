Гвардиола: может, после фола Мане Эдерсон станет ещё большим красавцем!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Ливерпулем» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги и рассказал о состоянии вратаря Эдерсона. Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
«Несколько лет «Манчестер Сити» не мог одолеть «Ливерпуль» на своём поле, но сегодня мы добились блестящей победы. Она придаст нам уверенности перед матчем Лиги чемпионов.
У Эдерсона нет переломов, это самое главное. А внешне, может, он станет ещё большим красавцем! Эдерсон очень важен для нас. У Садио Мане не было злого умысла. Так получилось, и Эдерсон травмирован. Надеюсь, повреждение несерьёзное, но, думаю, он не примет участия в следующем матче», — цитирует Гвардиолу сайт клуба.
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