Каррера: Промес — выдающийся игрок, и это не открытие

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Мы провели хороший матч. Знали, что будет очень сложно, потому что «Рубин» играет хорошо. Смогли сразу забить во втором тайме, и потом у нас появились другие голевые моменты. Я доволен тем, как ребята боролись.
Что касается забившего победный гол Квинси Промеса, то это выдающийся игрок, и это не открытие.
Новичок команды Педро Роша? Он сыграл лишь 10 минут в концовке, рано делать выводы.
Станет ли эта победа важным импульсом перед первым туром Лиги чемпионов? Безусловно, победы приносят энтузиазм. Всё хорошо. Мы и ЦСКА сделаем всё, чтобы вознести российский футбол», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.