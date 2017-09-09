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Бердыев: было ясно, что в матче со «Спартаком» не будет равнозначных замен

9 сентября 2017, суббота. 21:17 Футбол

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру. «Спартак» заслуженно победил по голевым моментам. Надеюсь, Оздоев получил несерьёзное повреждение. У остальных старые травмы, которые дают о себе знать. Это всё игровые травмы. Чем вызвана замена Сигурдссона? Из-за лимита.

Безусловно, к концу матча Навас подсел. Но надо отдать должное — ни одной тактической ошибки он не совершил. Может, только не успел подстраховать Сигурдссона.

Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

Бердыев: по голевым моментам «Спартак» должен был сегодня победить «Рубин»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин ФК Спартак Курбан Бердыев Магомед Оздоев Рагнар Сигурдссон Сесар Навас
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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