Бердыев: было ясно, что в матче со «Спартаком» не будет равнозначных замен

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру. «Спартак» заслуженно победил по голевым моментам. Надеюсь, Оздоев получил несерьёзное повреждение. У остальных старые травмы, которые дают о себе знать. Это всё игровые травмы. Чем вызвана замена Сигурдссона? Из-за лимита.
Безусловно, к концу матча Навас подсел. Но надо отдать должное — ни одной тактической ошибки он не совершил. Может, только не успел подстраховать Сигурдссона.
Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.