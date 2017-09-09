Гол и результативная передача Нолито помогли «Севилье» обыграть «Эйбар»

«Севилья», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, одержала победу над «Эйбаром» в матче третьего тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В начале второй половины игры Пауло Энрике Гансо вывел андалусийскую команду вперёд с передачи Нолито. На 76-й минуте Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество «Севильи», а в концовке Нолито закрепил победу хозяев.
«Севилья» набрала семь очков и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (3) — 13-й.