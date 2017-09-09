Р. Билялетдинов: у «Рубина» ничего не получилось в атаке в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Матч получился напряженным, но скорее бы «Спартак» увеличил счет, чем «Рубину» удалось бы сравнять. Исполнительское мастерство Промеса позволило красно-белым в решающий момент выйти вперёд. Забей Квинси второй – у «Спартака» появился бы кураж, и превосходство в счёте могло бы увеличиться. Моментов для этого была масса.
У «Рубина» в этом матче ничего не получилось в атаке. Не прошло то, что получилось в матче с ЦСКА, когда ворота защищал неопытный вратарь. Одно дело, когда команда играет от обороны на скорости, контратакует, другое дело, когда необходимо атаковать позиционно, тут необходимо мастерство, которое казанцы не смогли сегодня продемонстрировать», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.