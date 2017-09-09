Игроки «Спартака» сделали командное фото в раздевалке после победы над «Рубином» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Фото на своей странице в «Фейсбуке» выложил полузащитник Ивелин Попов, сопроводив запись комментарием «Трудная, но сладкая победа».
Ранее у некоторых игроков и главного тренера Массимо Карреры неоднократно спрашивали, почему в команде перестали делать такие фото, которые спартаковцы выкладывали после побед в минувшем чемпионском сезоне.
Фото: www.facebook.com/1374319959542293
Каррера: я не такой мудак, как многие думают. Я честный человек!
Главный тренер «Спартака» побывал в гостях у «Чемпионата» и подробно рассказал о клубных конфликтах, уволенном персонале и премии от Федуна.