Джикия: «Спартак» хотел скорее начать исправлять ситуацию. Всё будет хорошо

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о победе над «Рубином» (1:0) в домашнем матче 9-го тура РФПЛ.
«Мы ничего не меняли в перерыве. Никаких изменений, просто продолжали играть в свою игру. В начале второго тайма забили гол.
Стоит отметить оборону «Рубина». Соперник грамотно оборонялся, было тяжело взламывать. Главное, что получилось, пусть и один раз. 1:0, считаю, — закономерный результат. У нас было больше моментов.
Хотелось поскорее возобновить чемпионат и начать исправлять ситуацию. Дальше всё будет хорошо. Мне бы так хотелось», — сказал Джикия в программе «По горячим следам».
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