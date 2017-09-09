Каррера: «Спартак» доказал, что готов к Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Рубином» (1:0) в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о грядущем матче Лиги чемпионов с «Марибором» (13 сентября).
«Выбрал схему 3-5-2, потому что играли с «Рубином». О «Мариборе» будем думать завтра. Мы готовы к Лиге чемпионов. Мы доказали, что готовы. Физически мы хорошо себя чувствуем, это хороший показатель.
Нет понятия „стартовые игроки“. Я выбираю состав, отталкиваясь от физической формы и соперника. Как и кто сыграет с «Марибором», решу на днях», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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