Сигурдссон: «Рубин» не дал «Спартаку» много шансов, но ему хватило и этого

Защитник «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Мы не дали «Спартаку» много шансов, но, когда соперник имеет хороших игроков, ему достаточно одного момента. Чтобы понять, почему «Рубин» проиграл, нужно пересмотреть и проанализировать матч. Мы ожидали жёсткой игры, это часто происходит во встречах «больших» соперников.flopy1447
Возможно, судье не стоило показывать столько жёлтых карточек, но в общем-то он хорошо отработал. После матчей сборных было несложно, я люблю играть много матчей. Чувствую усталость, когда не играю»,— передаёт слова Сигурдссона корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.