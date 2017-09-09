Бауэр: «Спартак» — хорошая команда, они не просто так стали чемпионами

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«В первой половине матча мы лучше контролировали игру, но нам не хватало голов. «Спартак» — хорошая команда, они не просто так стали чемпионами в прошлом году. Против таких команд сложно создавать 20 моментов для того, чтобы забить. «Спартак» забил нам в подходящий момент: они оказывали давление, им помогали фанаты. Гол был забит в идеальное время.
Сложно сказать, нужно ли было показывать красную карточку Попову или нет. Думаю, после игры нет смысла обсуждать случившееся, это решение судьи.
Все разочарованы результатом матча. Минимальный счёт, могли свести игру к ничьей. Настраиваемся на следующую игру, чтобы получить нужные три очка», — передаёт слова Бауэра корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина