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Маурисио: у меня есть желание вернуться в «Спартак», но всё зависит от клуба

9 сентября 2017, суббота. 22:11 Футбол

Бывший защитник «Спартака» Маурисио сообщил, что не исключает возвращения в московский клуб.

«В понедельник возвращаюсь в «Лацио». Было здорово увидеть матч моих друзей, победу «Спартака». Скучаю по всем. Год в Москве был великолепным, мы стали чемпионами. «Спартак» навсегда в моём сердце. Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в «Спартак»? Зависит от «Спартака». Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть.

Каррера говорил, что хотел бы меня вернуть? Очень рад сейчас это услышать. Хотя «Спартак» уже мог меня купить, но не сделал этого. Мне сказали, что это решение тренера. И я это уважаю. Кто знает, может, однажды я вернусь в «Спартак». Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом

Я весь сезон отдавался клубу, посвящал себя тренировкам. Было приятно, что по мне соскучились. Мне сейчас болельщики подарили шарф. Благодарен «Спартаку» за все, что он мне дал», — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Каррера: вернул бы Маурисио в «Спартак», если бы сейчас была такая возможность
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лацио ФК Спартак Массимо Каррера Маурисио дос Сантос Насименто
Новости. Футбол
9 сентября 2017, суббота
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