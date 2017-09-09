Червиченко: думаю, Каррера достиг пика. С ним «Спартак» выше уже не поднимется

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги матча 9-го тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:0) и выразил мнение, что команда Массимо Карреры достигла потолка.
«Со стадиона игра смотрелась скучновато, но «Спартак» был сегодня посильнее. Но сказать, что он на голову превосходил казанцев, нельзя. «Рубину» не хватило остроты в атакующей фазе. В итоге — хорошая, рабочая победа «Спартака».
Выход из кризиса? Нет, удачный результат — это не всегда выход из кризиса. Проблема — в игроках «Спартака». Команда ни в игроках не прибавила, ни в скорости, ни в классе. Мне кажется, что Каррера достиг своего пика. С ним команда выше уже не поднимется. Что эти игроки, что тренер, достигли своего предела. Когда он только пришёл, он исправил какие-то моменты и команда начала играть больше в тотальный футбол. Была заметна прибавка в скорости, в прессинге, в характере. Теперь уже недостаточно прошлогоднего багажа, чтобы в чемпионате выглядеть хорошо. Тем более в этом году «Спартаку» не так сильно фартит, как в прошлом.
Замена тренера? Это пусть думает руководство клуба, мне-то зачем за них думать. Я лишь констатирую то, что вижу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Красавиным.