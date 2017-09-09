«Спартак» — «Рубин» — 1:0. Видеообзор матча

«Спартак» выиграл у «Рубина» в матче девятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Спартак» прервал серию из трёх матчей в турнире без побед. «Рубин» не проигрывал в РФПЛ на протяжении шести встреч.
В дебюте второго тайма Денис Глушаков из центрального круга сделал передачу к штрафной на Квинси Промеса, который качнул защитника и пробил в дальний нижний угол.
«Спартак» (12 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (14 очков) — шестой.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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