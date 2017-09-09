Оздоев: я сам был мотивирован поработать с таким великим тренером, как Бердыев

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
«Попросил замену. Думал, смогу продолжить матч, но не получилось. Повреждение произошло во время единоборства с Ребровым, Артём попал в колено.
Игра во втором тайме не поменялась, просто «Спартаку» повезло забить быстрый гол. Это повлияло на ход игры. Мы допустили маленькую погрешность, которую спартаковцы использовали. Класс соперников позволяет реализовывать такие моменты, а так, не сказал бы, что «Спартак» показал суперигру. Пропустив на 48-й минуте, мы раскрылись, потому что хотели сравнять счёт, и у противников стали получаться моменты.
Судья хорошо отработал матч, претензий к нему не должно быть ни у «Спартака», ни у «Рубина». Единственный момент, который можно обсудить, — когда Попов влетел в Канунникова.
Давления по поводу того, что играл против команды, в которую мог перейти, не испытывал. Да, это статусный матч — против «Спартака», в Москве, но ничего сверхъестественного. Готовились, как и ко всем соперникам. Как Курбан Бердыев мотивировал остаться в «Рубине»? Мотивировать меня оставаться в «Рубине» было лишним: я и сам был мотивирован поработать с таким великим тренером, как Бердыев. Получу от этого намного больше, чем потеряю», — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.