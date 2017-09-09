Конте: у «Челси» великолепный состав и отличные игроки, я полностью им доверяю

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о победе над «Лестер Сити» (2:1) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
«Нам важно продолжать работать в выбранном направлении. После тяжёлого поражения от „Бёрнли“ в первом туре мы одержали три победы кряду, что очень важно для игроков. Сейчас мы в хорошем положении. У нас великолепный состав и отличные игроки, которым я полностью доверяю. Сегодня мы были сильны с точки зрения психологии и хорошо играли вплоть до пропущенного с пенальти мяча. Мы контролировали ход встречи и двумя мячами обеспечили себе серьёзное преимущество. После этого мы пропустили контратаку и позволили сопернику забить с пенальти. В концовке встречи хозяева пытались переломить ход матча, но мы также имели немало моментов, чтобы увеличить разрыв в счете.
Мы довольны результатом. Тем не менее, повторюсь, теперь нам нужно внедрять в команду новых игроков и налаживать связи с теми, кто с нами уже давно. На это понадобится время. В футболе времени всегда не хватает, но мы много работаем в этом направлении.
Сегодня Эден Азар вернулся на поле после травмы. Это отличная новость для нас. Безусловно, ему нужно время на полное восстановление, и нам важно не торопиться с этим. Мы прекрасно знаем, насколько значимым игроком для команды он является. Нам необходимо набраться терпения и дать ему возможность спокойно набрать форму. Рад, что ему удалось преодолеть последствия серьёзной травмы и снова вернуться к нам", — цитирует тренера сайт клуба.