Анчелотти: тактика «Баварии» не принесла успеха, такое бывает в футболе

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поражения в матче третьего тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом». Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Мюнхенцы впервые потеряли очки в турнире.
«Сложный матч. Мы много старались и имели несколько моментов. Но в некоторых ситуациях мы были не на сто процентов сфокусированы.
У нас было мало свободного пространства в атаке, переводами с фланга на фланг мы пытались его создать. Сегодня эта тактика не принесла успеха. Такое бывает в футболе", — цитирует тренера сайт мюнхенцев.
«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге