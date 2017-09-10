Мане: мне очень жаль, что Эдерсон пострадал из-за нашего случайного столкновения

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане, который получил красную карточку в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» после того, как попал ногой в лицо вратаря соперника Эдерсона Мораеса, принес свои извинения голкиперу.
«Надеюсь, Эдерсон скоро поправится, желаю ему скорейшего восстановления. Мне очень жаль, что он пострадал из-за нашего случайного столкновения. И мне жаль, что из-за этого он не смог продолжить матч. Я молюсь, чтобы он вылечился как можно быстрее и вернулся на поле», – написал Мане в „Фейсбуке“.
Инцидент произошёл на 37-й минуте встречи. В результате столкновения с Мане бразильский голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.
Видео доступно в «Твиттере».