Мостовой: при таком кризисе не до красивой игры, три очка в копилку — и пофиг!

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подвёл итоги матча 9-го тура РФПЛ «Спартак» — «Рубин» (1:0).
«Смотрю на турнирную таблицу – бросается в глаза, что любая победа приближает команду к первому месту. На данный момент основная задача – выиграть любым способом, а не жаловаться на игру. Все видят, что у «Спартака» не идёт прошлогодняя игра, потому, думаю, в команде рады сегодняшним трём очкам в игре против трудного соперника. В таком кризисе – когда проигрываешь 3-4 матча подряд – какая может быть разница? Мяч пересёк линию, три очка в копилку — и пофиг!
Первая игра в Мариборе покажет, что этот соперник собой представляет. Не думаю, что «Спартак» слабее, но все эти турнирные расклады не всегда отражают истину. Сегодня фаворит группы «Спартака» — «Ливерпуль» 0:5 в чемпионате проиграл. Думаю, красно-белые будут готовиться к первому матчу в Лиге чемпионов как следует», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.