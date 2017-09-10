Тео Эрнандес: нужно, чтобы Роналду вернулся и начал забивать

Защитник «Реала» Тео Эрнандес прокомментировал ничью с «Леванте» 1:1 в матче 3-го тура испанской Примеры, который состоялся Мадриде.
«Нам неприятно из-за этой ничьей. Но мы продолжим работать и сражаться за очки. Будем идти матч за матчем. Наша команда недовольна результатом, но теперь необходимо думать о среде и Лиге чемпионов.
Что касается матча с «Леванте», то у нас были шансы, но мы ими не воспользовались. А у соперников был всего один, и они забили гол. Нужно, чтобы Криштиану вернулся и начал забивать», — приводит слова Эрнандеса AS.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи в матче Суперкубка Испании.
«Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»