«Реал» — «Леванте» — 1:1. Видеообзор матча

Мадридский «Реал» на своём поле не сумел обыграть только вернувшийся в Примеру «Леванте» в матче 3-го тура испанской Примеры, который завершился ничьей 1:1.
Гости вышли вперёд на 12-й минуте после точного удара защитника Ивана Лопеса. «Реал» ответил голом форварда Лукаса Васкеса на 36-й минуте, однако в оставшееся время добиться победы не сумел. Концовку встречи мадридцы доигрывали вдесятером после удаления защитника Марсело на 89-й минуте.
Посмотреть обзор матча «Реал» — «Леванте» можно на видеохостинге Youtube.
«Реал» на своём поле не смог обыграть «Леванте»