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Пензенский «Зенит»: отказ футболистов играть с «Торпедо» — удар в спину

10 сентября 2017, воскресенье. 03:18 Футбол

На официальном сайте пензенского «Зенита» опубликована статья под названием «Удар в спину», в которой резко раскритиковали отказ ряда футболистов выходить на поле в матче с московским «Торпедо». Игра 8-го тура зоны «Центр» ПФЛ состоялась 8 сентября в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась поражением «Зенита» со счётом 0:9.

«Ребят, которые вышли в этот день на поле, трудно упрекнуть. Их было всего 11, без единого игрока запаса. Трое провели дебютный матч. Голкиперу Павлу Веселову только что исполнилось 17 лет. На год старше Юрий Дорофеев. 19 лет Сергею Коксину. Кроме них «лимитчиками» являются Александр Кузнецов и Герман Онугха. Восемь воспитанников пензенского футбола из 11 игроков.

Ситуация сложилась из-за того, что ряд игроков не вышли на игру, требуя выплаты зарплаты и премии за единственную победу. Непонятно только, зачем они выезжали в Москву, если не собирались выходить на поле. Впрочем, и когда не имела задолженности команда, она с успехом проиграла все матчи за исключением одной игры с «Химиком».

Хотелось бы обратиться к игрокам, которые, несмотря ни на что, вышли на поле. Парни, вы настоящие мужики. И тем, кто не вышел. Футбольный век очень короток, и если тратить энергию и нервы на нефутбольные вопросы, то через очень непродолжительное время вы окажетесь вне игры. И пешкой в руках околофутбольных людей», — говорится в статье.

Второй дивизион - Центр. 8-й тур
08 сентября 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
9 : 0
Зенит Пз
Пенза
1:0 – Елисеев – 6, 2:0 – Дворецков – 16, 3:0 – Елисеев – 28, 4:0 – Елисеев – 32, 5:0 – Трегулов – 42, 6:0 – Садыхов – 45, 7:0 – Косянчук – 55, 8:0 – Галоян – 72, 9:0 – Садыхов – 75
«Торпедо» на стадионе им. Стрельцова разгромило пензенский «Зенит» со счётом 9:0
Источник: Футбольный клуб "Зенит" (Пенза) Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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