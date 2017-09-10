Луис Суарес: это привилегия – играть с лучшим футболистом мира

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал хет-трик своего партнёра по команде Лионеля Месси в ворота «Эспаньола» в матче 3-го тура испанской Примеры, в котором сам Луис отметился голом.
«Это привилегия – играть с лучшим футболистом мира. Он продолжает доказывать, что людям понадобится ещё многое сделать, чтобы сравниться с ним», — приводит слова Суареса Marca.
Хет-трик Месси стал для аргентинца уже 38-м в составе каталонской команды. Победа позволила «Барселоне» возглавить таблицу Примеры, а мадридский «Реал» отстаёт от неё на 4 очка.
«Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби, Месси оформил хет-трик