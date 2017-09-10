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Моуринью отказался отвечать на вопрос журналиста о нежелании пожать руку Хьюзу

10 сентября 2017, воскресенье. 04:32 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал вопрос журналиста о его нежелании пожать руку коллеге из «Сток Сити» Марку Хьюзу «плохим» и отказался на него отвечать.

«Я хочу быть вежливым с Вами, и я предпочитаю не отвечать на этот вопрос, потому что Вам вопрос действительно плохой. Он действительно плохой, потому что всё выглядит так, как будто это моя вина, моя проблема. Так что Ваш вопрос некорректен, извините», — приводит слова Моуринью ESPN FC.

Сам Хьюз был более слоохотлив и объяснил нежелание Моуринью пожимать ему руку ранее произошедшим эпизодом, когда Марк толкнул Жозе в ходе второго тайма встречи.

«Я толкнул его, потому что он был в моей технической зоне. Может, поэтому он не захотел пожать мне руку. Может, это потому, что ничья видится ему плохим результатом, учитывая, что все ожидали победы «МЮ», — отметил Хьюз.

Матч между «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоялся в рамках 4-го тура АПЛ и завершился ничьей 2:2.

Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сток Сити Жозе Моуринью Марк Хьюз
Новости. Футбол
10 сентября 2017, воскресенье
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