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Девич забил свой первый гол за «Вадуц» в чемпионате Швейцарии

10 сентября 2017, воскресенье. 05:09 Футбол

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич, этим летом ставший игроком клуба «Вадуц» из Лихтенштейна, выступающего во втором по силе швейцарском дивизионе, отметился дебютным голом за свою новую команду. В домашней встрече с «Рапперсвилкм» 33-летний форвард отличился на старте второго тайма, игра завершилась со счётом 2:2.

В российский период своей карьеры Девич с 2014 по 2016 год защищал цвета «Рубина», а после стал игроком «Ростова». На Украине уроженец Белграда выступал за «Волынь», «Металлист» и «Шахтёр».

Экс-форвард «Рубина» и «Ростова» Девич продолжит карьеру в клубе из Лихтенштейна
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марко Девич
Новости. Футбол
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