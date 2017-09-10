Девич забил свой первый гол за «Вадуц» в чемпионате Швейцарии

Бывший нападающий сборной Украины Марко Девич, этим летом ставший игроком клуба «Вадуц» из Лихтенштейна, выступающего во втором по силе швейцарском дивизионе, отметился дебютным голом за свою новую команду. В домашней встрече с «Рапперсвилкм» 33-летний форвард отличился на старте второго тайма, игра завершилась со счётом 2:2.
В российский период своей карьеры Девич с 2014 по 2016 год защищал цвета «Рубина», а после стал игроком «Ростова». На Украине уроженец Белграда выступал за «Волынь», «Металлист» и «Шахтёр».
Экс-форвард «Рубина» и «Ростова» Девич продолжит карьеру в клубе из Лихтенштейна