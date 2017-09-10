Ут после победы над «Баварией»: это великолепный вечер для «Хоффенхайма»

Герой встречи с «Баварией» нападающий «Хоффенхайма» Марк Ут поделился впечатлениями от победы над чемпионами Германии в третьем туре Бундеслиги. Игра завершилась со счётом 2:0, форвард отличился в каждом из таймов.
«Те немногие моменты, что у нас были, мы использовали. Во время своего первого гола я заметил, что Андре Крамарич готов был быстро ввести мяч из-за боковой. Я смог взять мяч под контроль и пробить. Всё получилось просто супер. Это был великолепный для нас вечер», — приводит послематчевый комментарий Ута пресс-служба баварцев.
«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге